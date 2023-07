Prezidentka pripomína dátum žiadosti o voľbu poštou zo zahraničia

Požiadať o voľbu poštou môžu do deviateho augusta. Upozornila na to na sociálnej sieti. Bola by podľa nej škoda, ak by preto prepadol ich hlas.

„So Slovenskom vás spája vaše detstvo, spomienky, vaša rodina a blízki a jedného dňa sa možno aj rozhodnete vrátiť. Verím, že vám naša krajina stojí za to, aby ste sa na voľbách zúčastnili,“ uviedla prezidentka.

Ako priblížila, voliť zo zahraničia bude tentoraz jednoduchšie. Ministerstvo vnútra SR pripravilo jednoduchý online formulár, cez ktorý môžu zahraniční Slováci požiadať o voľbu poštou zo zahraničia.

O voľbu poštou v predčasných septembrových parlamentných voľbách možno požiadať elektronicky alebo listom. Elektronicky môžu voliči požiadať o voľbu poštou prostredníctvom webovej aplikácie dostupnej na stránke ministerstva na https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Volby/. Listom treba žiadosť posielať na adresu Ministerstvo vnútra SR, odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic. Vzor žiadosti je rovnako zverejnený na webe rezortu.