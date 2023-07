Vodič spôsobil smrť 12 ľudí, z toho päť tínedžerov. Dnes si vypočul rozsudok

Okresný súd (OS) Nitra vo štvrtok odsúdil za prečin všeobecného ohrozenia na osem rokov väzenia vodiča nákladného auta Júliusa F. Ten spôsobil 13. novembra 2019 mimoriadne tragickú dopravnú nehodu na ceste medzi Nitrou a Zlatými Moravcami.

Pri zrážke vozidla s autobusom zomrelo 12 ľudí, z toho päť tínedžerov. Ďalších 19 ľudí bolo zranených. Vodič si má svoj trest odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Súd zároveň uložil vodičovi desaťročný zákaz šoférovania.

Nehoda sa stala okolo 13.00 h neďaleko Malanty. Autobus viezol deti v stredoškolskom veku, ktoré sa vracali zo školy v Nitre, smeroval do Koliňan a Jelenca. Vodič nákladného auta prevážal štrk z kameňolomu. Auto sa prevrátilo nabok a dostalo sa do protismeru, kde narazilo do prechádzajúceho autobusu. Vodič na súde priznal svoju vinu a pozostalým sa ospravedlnil.