Premiér dal preveriť zmluvu o prevádzke mýta medzi NDS a spoločnosťou SkyToll

DNES - 13:15

Predseda vlády Ľudovít Ódor dal preveriť zmluvu medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a spoločnosťou SkyToll, podľa ktorej by mal SkyToll pokračovať v prevádzke mýtneho systému do konca roku 2024. Uviedol to v stredu (26. 7.) na tlačovej konferencii po rokovaní vlády.

Premiér sa v súvislosti s mýtnym systémom v krátkom čase plánuje stretnúť aj s ministrom dopravy Pavlom Lančaričom a predstaviteľmi NDS. K situácii okolo mýta sa detailnejšie vyjadrí po trilaterálnom stretnutí. „Ak si to situácia bude vyžadovať, predseda vlády je pripravený stretnúť sa s predstaviteľmi Únie autodopravcov Slovenska, no minister dopravy má jeho plnú dôveru pri riešení rezortných tém," doplnil pre TASR hovorca predsedu vlády Peter Majer v reakcii na žiadosť predsedu združenia autodopravcov Stanislava Skalu o stretnutie s premiérom. Únia autodopravcov Slovenska vo štvrtok vyzvala premiéra na osobné stretnutie, informovať ho chce o nedostatkoch, ktoré vidí v riadení rezortu dopravy a príprave nového mýtneho systému. Situáciu okolo mýtneho systému kritizovali viaceré mimovládne organizácie, Nadácia Zastavme korupciu považuje predĺženú zmluvu so spoločnosťou SkyToll za nevýhodnú a predraženú. Zmluva so spoločnosťou SkyToll sa mala pôvodne skončiť už vlani. NDS nakoniec mýtnu zmluvu predĺžila do konca roka 2024, rozhodnutie vysvetlila prieťahmi spojenými s tendrom na nové mýto. Podľa rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie majú diaľničiari výsledok súťaže na mýtny systém znova a opakovane vyhodnotiť.