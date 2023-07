ÚDZS preverí zdravotnú starostlivosť poskytnutú páchateľovi vraždy v Dubnici

Chce zistiť, či jeho zdravotný stav umožňoval prepustenie do ambulantnej liečby. Dohľad vykoná pobočka úradu v Banskej Bystrici. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ÚDZS Monika Hudecová.

„Závažnosť prípadu, medializované informácie, ako aj predbežné zistenia úradu vyžadujú podrobné preskúmanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti viacerými subjektami, a to pre zodpovedanie zásadnej otázky, či zdravotný stav Jána M. umožňoval jeho prepustenie do ambulantnej liečby. Úrad urobí všetky potrebné kroky pre objektívne zistenie skutkového stavu,“ priblížila s tým, že kontrola je jeho vlastnou iniciatívou.

ÚDZS v tejto súvislosti upozornil, že oblasť duševného zdravia je dlhodobo zanedbávaná. Avizuje, že jej bude venovať zvýšenú pozornosť. „Určitou nádejou, že sa táto dlho zanedbávaná oblasť dostane do centra štátnych politík, je Plán obnovy a odolnosti SR,“ skonštatoval. Poukázal na to, že z európskych peňazí by sa mali napríklad vybudovať komunitné centrá, zvýšiť počet kvalifikovaných pracovníkov či skrátiť čakacie lehoty. Apeluje aj na potrebu vybudovania záchytnej siete.

K vražde 39-ročnej Andrey z Novej Dubnice prišlo koncom júna v Dubnici nad Váhom. V prípade obvinili Jána M., ktorého 1. júla vzali do väzby. V minulosti bol obvinený aj pre sledovanie poškodenej. Trestné stíhanie vtedy na základe záverov znaleckého posudku zastavili, Jána M. prepustili z väzby a hospitalizovali na psychiatrii. Do ambulantnej starostlivosti ho prepustili vo februári 2023.