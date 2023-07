Za uplynulých 24 hodín vypuklo v Grécku 61 požiarov. Plamene vzbĺkli pri dvoch väčších mestách

Obe mestá ležia v pevninskom Grécku. Volos má približne 85.000 obyvateľov, Lamia zhruba 60.000. Teploty v oblasti v stredu dosiahli 43 stupňov Celzia. Vo Volose by však mali maximá vo štvrtok poklesnúť o najmenej desať stupňov a horúčavy sa majú o niečo zmierniť aj v Lamii.

„Dnešok je najťažším dňom tohto leta,“ povedal hovorca hasičov Ioannis Artopios na tlačovej konferencii v Aténach. Spresnil, že hasiči po celom Grécku zápasia s celkovo 90 požiarmi, z ktorých 61 vypuklo za uplynulých 24 hodín.

Residents of #Lamia sections told to leave; #evacuations continue in greater #Volos regionhttps://t.co/7JiM8Zzg81 pic.twitter.com/47ear9GPpf