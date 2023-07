Ukrajinský poslanec bol v čase vojny na dovolenke na Maldivách. Vyšetruje ho polícia

Dovolenka v cudzine je v rozpore so zákazom súkromného cestovania ukrajinských predstaviteľov do zahraničia v čase vojny. V stredu to oznámila ukrajinská generálna prokuratúra, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Ukrajinskí predstavitelia majú zakázane súkromne cestovať do zahraničia od januára. Okrem toho ukrajinskí muži od 18 do 60 rokov nesmú bez povolenia opustiť krajinu na základe stanného práva, ktoré bolo zavedené vlani vo februári po začiatku ruskej invázie.

Podľa vyšetrovania poslanec odcestoval do Poľska na trojdňovú služobnú cestu a následne ohlásil práceneschopnosť, Počas nej bol s rodinou na Maldivách, uviedla generálna prokuratúra.

Poslanec, ktorého meno nebolo zverejnené, sa v polovici júla ubytoval v hoteli na súkromnom ostrove Ithaafushi na Maldivách, priblížil ukrajinský úrad pre vyšetrovanie, ktorý pri tomto prípade spolupracoval s ukrajinskou tajnou službou.

Na tento prípad v pravidelnom večernom prejave pravdepodobne narážal aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, všíma si Reuters. Kritizoval totiž korupciu úradníkov, ktorý sa v čase vojny vyhýbajú zodpovednosti.

„Akákoľvek vnútorná zrada, akákoľvek 'pláž' (dovolenka) alebo akékoľvek osobné obohatenie namiesto záujmov Ukrajiny vyvoláva prinajmenšom hnev. Hnev. Zapamätajte si to,“ povedal Zelenskyj.

Prokuratúra preveruje poslanca pre možné falšovanie úradných dokladov o trvaní, účele a cieli jeho pracovnej cesty. Za to mu hrozí na Ukrajine trest odňatia slobody až na tri roky.