Kollár: Vláda by mala pomôcť pri obnove zničených striech domov na východe

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) to uviedol počas stredajšej návštevy obce Bunkovce v okrese Sobrance, kde prírodný živel zničil strechy na 40 domoch.

Stretol sa pritom aj so starostami ďalších obcí v oblasti, ktorí pripravili list so žiadosťou o pomoc adresovaný prezidentke SR Zuzane Čaputovej, predsedovi parlamentu a premiérovi Ľudovítovi Ódorovi. Potrebná pomoc sa podľa nich týka celkovo zhruba 300 rodinných domov.

„Ide o ľudí, ktorí to nemali poistené a sú to hlavne sociálne najslabší obyvatelia, ktorí potrebujú pomoc a ktorých treba akútne riešiť, a keď im nepomôžeme, tak z nich urobíme bezdomovcov,“ povedal Kollár pre novinárov. Zničené boli zvyčajne staré eternitové strechy obsahujúce azbest, čo je ďalším problémom, keďže ide o nebezpečný odpad, s ktorým môže nakladať len oprávnená odborná firma.

Problém s eternitom je hlavne v obci Závadka v okrese Michalovce, v ktorom na rozdiel od okresu Sobrance nevyhlásili mimoriadnu situáciu a obec tak pri likvidácii odpadu musí ísť cez zdĺhavé verejné obstarávanie. „To je šialená byrokracia, ktorú musíme tiež okamžite riešiť a odstrániť,“ konštatoval Kollár.

Na návštevu Bunkoviec ho podľa neho vyzvali miestni obecní poslanci s tým, že nikto z čelných predstaviteľov vlády tam dosiaľ neprišiel. Kollár poukázal na to, že za minulých vlád pri podobných živelných udalostiach oblasti navštívil premiér alebo aspoň minister vnútra. „Teraz ma zamrzelo, že tu nikto neprišiel, to je hanba, preto som ako druhý najvyšší ústavný činiteľ prišiel pozrieť na tvár miesta, čo sa tu deje a ako treba pomôcť,“ povedal. O situácii chce informovať prezidentku a premiéra. Pri bezprostrednom riešení následkov prírodného živlu vyzdvihol pomoc dobrovoľných hasičov, ale aj vojakov či súkromných firiem.

Z hľadiska finančných zdrojov na obnovu by do úvahy podľa Kollára pripadali niektoré nevyčerpané eurofondy. „Máme možnosti načrieť do rezervy predsedu vlády, čo v minulosti vždy bolo na takéto situácie vyčlenené. Rátam, že budeme potrebovať tak štyri – päť miliónov eur na to, aby sme mohli pomôcť tým najchudobnejším,“ dodal. Pomoc prisľúbil aj za poslanecký klub jeho hnutia.

Stretnutie v Bunkovciach zahŕňalo aj starostov okolitých obcí Blatné Remety, Blatná Polianka, Svätuš, Závadka, Hnojné, Veľké Revištia a Blatné Revištia. „V našej obci zničilo 40 striech rodinných domov, ktoré boli prikryté azbestom. Väčšina týchto ľudí sú finančne na tom slabšie, práve preto tieto strechy nemali vymenené a teraz nastala situácia, že to musia riešiť a nemajú zdroje,“ povedal starosta Bunkoviec Václav Ličko. Obnova jednej strechy v priemere vyjde podľa neho na desať až 15-tisíc eur. Starostovia listom oslovujú najvyšších ústavných činiteľov, ako aj Košický samosprávny kraj (KSK) na hľadanie zdrojov na pomoc.