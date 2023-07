Vláda dala rezortom 18 úloh, ktoré majú pomôcť pri čerpaní eurofondov

Pri čerpaní starších eurofondov sú najrizikovejšie veľké investičné programy, ako napríklad operačný program životné prostredie. V stredu o tom po rokovaní vlády na spoločnej tlačovej konferencii s premiérom Ľudovítom Ódorom a ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Petrom Balíkom informovala podpredsedníčka vlády SR pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková.

Balík uviedol, že z celkovej alokácie 14,5 miliardy eur je v súčasnosti zo starých eurofondov vyčerpaných spolu 10,82 miliardy eur. Od nástupu vlády do úradu pred dvoma mesiacmi stúplo čerpanie eurofondov o 593 miliónov eur. Zo starých eurofondov však zostáva dočerpať 3,7 miliardy eur.

Vašáková priblížila, že z tejto sumy je potrebné odpočítať možné flexibility na programy, čo sa týka Ukrajiny a energetickej krízy. Potom by muselo Slovensko dočerpať 2,4 miliardy eur cez klasické projekty.

„Zostáva vyčerpať 2,4 miliardy, my sme identifikovali riziko nevyčerpania na úrovni 800 miliónov, keď sme do vlády nastúpili. Nasadili sme celú vládu a eurovlády na to, aby sme to zlepšili. Aktualizáciu rizikovosti projektov budeme mať v septembri. Rozhodneme potom o tom, ktoré budeme realokovať do iných projektov. Mojím cieľom je, aby sme riziko vo výške 800 miliónov znížili na menej ako polovicu,“ povedal Ódor.