Polícia začala v súvislosti s výbuchom na chate trestné stíhanie

Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s utorňajším (25. 7.) výbuchom na chate v lokalite Sekaniny v Lehote pod Vtáčnikom v okrese Prievidza trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.

V chate sa v čase udalosti nachádzalo 13 osôb, traja dospelí a desať detí vo veku deväť až 15 rokov. „Pri výbuchu sa zranili traja dospelí a osem detí vo veku od deväť do 47 rokov. Jedna dospelá osoba a jedno dieťa predbežne utrpeli stredné ťažké zranenia a vrtuľníky ich previezli do nemocníc v Banskej Bystrici, ďalších dvoch dospelých a sedem detí previezli na ošetrenie do nemocníc v Bojniciach, Topoľčanoch a Trenčíne,“ zhrnuli policajti.

Po ošetrení jednu dospelú osobu a tri deti hospitalizovali a ostatných prepustili do domácej starostlivosti. Dve deti neutrpeli žiadne zranenia.

Škodu, ktorá majiteľovi chaty výbuchom vznikla, predbežne odhadli na 50.000 eur. „Chata bola výbuchom poškodená natoľko, že hrozí nebezpečenstvo zrútenia časti budovy a k posúdeniu sa vyjadrí statik,“ dodala polícia.