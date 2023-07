Lekárski odborári vyzvali rezort zdravotníctva, aby nedostatok pediatrov riešil systémovo

Odmietajú avizované skrátenie ordinačných hodín ambulantných pohotovostí, ktoré podľa nich okrem iného preťaží nemocnice. Pri schválení daného návrhu podľa ich slov hrozí vypovedanie nadčasovej a nočnej práce nemocničnými pediatrami.

„V prípade schválenia skrátenia ambulantnej pohotovostnej služby (APS) nemocniční pediatri, často v dôchodkovom veku, môžu využiť zákonné možnosti pri limitoch nadčasovej a nočnej práce. Vypovedanie služieb nemocničných pediatrov by prinieslo znefunkčnenie nemocničných oddelení po celom Slovensku,“ skonštatoval šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.

Ďalšie zaťaženie pediatrií v nemocniciach podľa LOZ prehĺbi nezáujem mladých lekárov. „V konečnom dôsledku sa zhorší aj nedostatok pediatrov v ambulanciách a nedostatok detských špecialistov,“ podotkol Visolajský. Zvýšená záťaž pediatrií v nemocniciach by si podľa jeho slov vyžiadala zvýšenie personálu. „S takýmito dosahmi MZ SR však neráta, napriek upozorneniam nemocníc. Nie sú vyčíslené ani finančné dosahy na nemocnice,“ doplnil. Návrh na skrátenie pohotovostí môže podľa neho tiež zvýšiť záťaž záchrannej zdravotnej služby.

Lekárski odborári preto apelujú na systémové riešenia. Navrhli napríklad zavedenie vyšších poplatkov pri zneužívaní ambulantných pohotovostí či zvýšenie platieb lekárom za služby na pohotovostiach. Žiadajú tiež odľahčenie pediatrických ambulancií od výkonov, ktoré ich zaťažujú a neprinášajú pacientom benefit. Ide podľa nich o viaceré potvrdenia, ako napríklad potvrdenie o bezinfekčnosti pre školu či materskú školu. Vyzvali tiež na spustenie rezidentského štúdia pre pediatriu.

Treba podľa nich tiež odstrániť všetky byrokratické prekážky pri zakladaní nových ambulancií. V tejto súvislosti skritizovali dotáciu z plánu obnovy na vznik nových ambulancií, ktorá podľa ich slov nie je efektívna. „Na túto dotáciu bolo podaných len 20 žiadostí a z nich bolo 12 žiadostí vyhodnotených ako úspešných,“ dodal Visolajský. LOZ zároveň skritizovalo rezort zdravotníctva, že k avizovanému skráteniu ambulantných pohotovostí neprebehla dostatočná diskusia. Visolajský avizoval, že k návrhu sa má tento týždeň stretnúť aj s premiérom Ľudovítom Ódorom.

Ministerstvo reagovalo, že v danej veci rokuje so zástupcami ambulantných či nemocničných lekárov, predstaviteľmi samosprávnych krajov či nemocníc. Poukázalo na to, že viaceré zmeny už presadilo. Pripomenulo, že napríklad zvýšilo paušálnu úhradu za poskytovanie zdravotnej starostlivosti na ambulantnej pohotovosti. Otvára sa podľa neho tiež rezidentské štúdium pre pediatrov. Upozornilo aj na to, že pri dotácii na nové ambulancie uzavrelo už 21 zmlúv a zvýšilo maximálnu výšku podpory. Avizuje, že v auguste zverejní novú výzvu na podporu vzniku ambulancií.

Minister zdravotníctva Michal Palkovič tento mesiac avizoval, že na rokovaní mimoriadnej schôdze parlamentu by sa mohlo riešiť skrátenie ordinačných hodín ambulantných pohotovostí. Podporu jej otvoreniu deklarovali poslanci Národnej rady SR z mimoparlamentnej strany Demokrati. Návrhom sa má dočasne zastabilizovať kolabujúca sieť detských ambulancií.