ÚDZS odmieta tvrdenia SaS, že nerieši mŕtve duše v centrálnom registri poistencov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) odmieta tvrdenia SaS, že nerieši tzv. mŕtve duše v centrálnom registri poistencov a že vďaka tomu sú štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) nesprávne prideľované milióny eur z prerozdelenia poisteného za tisícky neexistujúcich poistencov. Strana podľa neho zavádza a jej vyjadrenia označil za neodôvodnené a nekompetentné.

„Úrad nepopiera, že centrálny register poistencov, ktorý spravuje, má nedostatky, avšak ich eliminovanie a odstránenie nie je v rukách úradu, keďže dáta čerpá v prvom rade od matrík a zdravotných poisťovní,“ uviedol v reakcii. Podotkol, že legislatívne kompetencie na riešenie tejto problematiky má parlament. „Ak sa ktorýkoľvek poslanec Národnej rady SR domnieva, že riešenie tejto problematiky je také jednoduché, úrad uvíta všetky legislatívne zmeny,“ skonštatoval.

ÚDZS ozrejmil, že nie všetky úmrtia sú mu z matrík nahlásené, tiež, že nemôže svojvoľne zapísať úmrtie do príslušného registra, pretože by konal by nad rámec svojich kompetencií. „Úrad sa nesmie odkloniť od zákona a vyradiť poistencov z centrálneho registra poistencov alebo im zrušiť poistný vzťah iba na základe domnienky, že 100 a viac ročný človek už nemusí žiť,“ uviedol.

Odmieta aj tvrdenia SaS, že pre nedostatky v dátach centrálneho registra poistencov sú vo VšZP nesprávne prideľované milióny eur z prerozdelenia poisteného. „Úrad ku dňu 24. júla evidoval 2754 poistencov nad 100 rokov bez kapitácie a 299 poistencov s kapitáciou. Preverili sme dostupné dáta a z hľadiska prerozdelenia tzv. viacročných nákladových skupín a nákladov vynaložených na zdravotnú starostlivosť to má nulový dosah,“ vysvetlil riaditeľ odboru informačných systémov Gabriel Sepeši.

ÚDZS zároveň nesúhlasí s kritikou SaS, že v problematike tzv. mŕtvych duší nekoná. Poukázal napríklad na viaceré aktivity, počas ktorých opakovane „umŕtvil“ tisícky poistencov či modernizoval register v spolupráci s matrikami, ministerstvami zdravotníctva a vnútra, Sociálnou poisťovňou či štatistickým úradom.

VšZP dostáva podľa SaS ročne minimálne 2,5 milióna eur z poistného neoprávnene za tisícky neexistujúcich poistencov. Tvrdí, že dôvodom je neporiadok v dátach, ktoré spadajú pod kompetenciu ÚDZS. Celkovo môže byť podľa SaS vo VšZP evidovaných minimálne 7000 neexistujúcich poistencov. Poukazuje napríklad na vysoký počet poistencov nad sto rokov či ľudí vo vyššom veku, ktorí nemajú svojho kapitujúceho všeobecného lekára alebo dlhodobo nečerpajú zdravotnú starostlivosť.