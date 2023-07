Správa TANAP-u naštartovala spoluprácu s poľskými strážcami

Vedúci oddelenia strážnej služby Správy TANAP-u Róbert Javorský hodnotí spoločné akcie veľmi pozitívne. Nedávno spoločne kontrolovali turistov v oblasti Liptovských múrov.

Zamerali sa okrem turistov aj na horolezcov, ktorí sa nachádzali mimo areálov s povolením na výkon horolezectva. „Väčšinu porušení sme sa snažili opäť riešiť dohovorom a hoci padli i nejaké pokuty, nakoniec nám poďakovali a ocenili, že im niekto konečne objasnil, aký zmysel má dodržiavanie pravidiel v národnom parku,“ priblížil Javorský.

Samotná myšlienka nadviazať cezhraničnú spoluprácu s poľským Tatrzańskim Parkom Narodowym v tejto oblasti sa zrodila už dávnejšie, spoločné služby strážcov naštartovali až tento rok. Ešte na jar sa dohodli na posilnení hraničných kontrol. „Viaceré turistické chodníky zo slovenskej či poľskej strany sa končia na spoločnej hranici a veľa turistov aj horolezcov zachádza práve po tých hrebeňových hraničných hranách na susedné územie,“ objasnil Javorský. Obe krajiny sú síce v Európskej únii, riešenie priestupkov či vymáhanie pokút za porušenie pravidiel je však podľa neho efektívnejšie vďaka vzájomnej spolupráci. „Vieme si v tomto smere navzájom pomôcť a aj s návštevníkmi sa nám komunikuje lepšie,“ zhodnotil Javorský.

Prvú spoločnú akciu mali začiatkom letných prázdnin v Doline Białki, kde si zvyknú turisti priamo cez rieku, ktorou vedie štátna hranica, skracovať trasu od Schroniska Roztoka do Bielovodskej doliny. Okrem iného kontrolovali aj nelegálne bivakovanie. V rámci druhej služby sa s profesionálnymi strážcami parku, ktorých v Poľsku zastrešuje označenie „straż parkowa“, zamerali na oblasť Chalubinského vrát, Čubriny, Hrubého štítu a Szpiglasowu Przełęcz. Pri tretej sústredili pozornosť na Liptovské múry.

„Utvrdili sme sa, že to bol správny krok. Takáto cezhraničná spolupráca v národnom parku má zmysel, preto do budúcna ešte plánujeme posilniť spoločné služby v ďalších lokalitách,“ skonštatoval Javorský. Cieľom strážcov nie je len robiť represiu, ale aj dávať fundované informácie o pohybe na tomto vzácnom území. „Staviame v prvom rade na prevencii, pretože edukácia by mala byť cesta, ako eliminovať porušovanie platných predpisov na úseku ochrany prírody,“ uzavrel Javorský.