Danko: Premiér Orbán to svojimi vyjadreniami prehnal

Uviedol to predseda mimoparlamentnej SNS Andrej Danko. "Verím, že to boli slová v emóciách. Hoci tak skúsenému politikovi by sa to nemalo stávať," podotkol.

„Som presvedčený, že by Slovensko malo robiť reformy ako Maďarsko, ale hranice sú pre nás sväté a nemenné,“ povedal Danko. Dodal, že Slovensko nesmie zabudnúť na obdobie maďarizácie či mnohé obete, ktoré bojovali za zvrchovanosť a suverenitu Slovenska. „Máme Slovenskú republiku a okolie do nás kope, pretože máme slabú vládu,“ skonštatoval.

Orbán cez víkend na letnej univerzite Maďarov v Rumunsku kritizoval maďarskú menšinu na Slovensku, ktorá napriek tomu, že tvorí zhruba desať percent obyvateľstva, nie je schopná zabezpečiť svoje zastúpenie v slovenskom parlamente. Situáciu označil za slabý výkon, pokiaľ niekto chce niečo urobiť pre svoju vlasť v „odtrhnutých častiach krajiny“. Rezort diplomacie si v súvislosti s Orbánovými výrokmi predvolal maďarského veľvyslanca Csabu Balogha. Požiadal ho, aby premiérove slová vysvetlil.