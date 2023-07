Video: Cestárov prekvapil medveď. Za toto by ho chceli odmeniť

Kalifornské ministerstvo dopravy (Caltrans) zverejnilo na sociálnej sieti video s medveďom, ktorý zvláštnym spôsobom reagoval na spadnutý kužeľ. Cestári zachytili medveďa, ako sa približuje k oranžovému kužeľu, ktorý leží na ceste. Po chvíli sa k nemu pristaví, zubami ho zodvihne a vráti do vzpriamenej polohy. Následne medveď nonšalantne odchádza a zjavne je spokojný, že kužeľ znovu plní svoj účel.

"Tento medveď si zaslúži ocenenie "Medveď roka"! Zatiaľ čo jeho kamarát pred ním spôsoboval chaos v dopravných kužeľoch, tento medveď nám ukázal, čo sú to bezpečnostní partneri!," uviedlo na Twitteri ministerstvo, ktoré spravuje kalifornský štátny diaľničný systém. "Všetci si z tohto zodpovedného medveďa vezmime príklad a buďme ako on," vyzvala centrála Caltrans.

Video: Medveďa trápil spadnutý kužeľ

