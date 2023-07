Český minister vnútra varoval pred "turizmom katastrof"

Český minister vnútra Vít Rakušan v pondelok vyzval individuálnych turistov, aby sa nechodili pozerať na požiar na gréckom ostrove Rhodos. Takzvaný "turizmus katastrof" by podľa neho len komplikoval prácu miestnych záchranárov. Požiadal tiež cestovné kancelárie, aby na ostrov neposielali ďalších turistov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Myslím si, že by sa cestovné kancelárie mali v tejto chvíli skôr koncentrovať na to, aby sa podarilo našich turistov efektívne a rýchlo dostať späť do ČR,“ povedal Rakušan.

Z pražského letiska naďalej odlietajú spoje na Rhodos. Cestovné kancelárie argumentujú, že sever ostrova nie je požiarom zasiahnutý a naplánované pobyty sa môžu uskutočniť.

V noci na pondelok sa z Rhodosu vrátili tri lietadlá s turistami, v pondelok priletia ďalšie. Repatriovaní turisti sa sťažujú na prístup cestovných kancelárií, s ktorými bolo podľa nich ťažké sa spojiť. Niektorí kritizovali to, že ich na ostrov poslali, hoci už o požiari vedeli. Podľa informácií českej diplomacie je na Rhodose asi 4000 Čechov. Podľa premiéra Petra Fialu je v prípade potreby ČR pripravená vyslať na ostrov dva vládne špeciály.

Rezort vnútra tam vyslal dvoch členov špeciálneho konzulárneho tímu, na mieste sú aj dvaja hasičskí dôstojníci. Ich úlohou je pomoc pri repatriácii českých občanov a tiež monitoring situácie. Podľa riaditeľa Hasičského záchranného zboru (HZS) ČR Vladimíra Vlčka majú zistiť, či je na Rhodose dosť prostriedkov na hasenie alebo je potrebné zo strany EÚ na Grécko tlačiť, aby sa na miesto dostalo viac medzinárodných hasičských tímov.

V prípade záujmu Grécka je podľa ministra vnútra Praha pripravená vyslať približne 50 hasičov. Zdôraznil, že takáto pomoc prichádza až vo chvíli, keď je po nej dopyt. Aktuálne na Rhodose pomáha s hasením niekoľko medzinárodných tímov vrátane slovenského.

„My v tejto chvíli čakáme, či ponuka ČR bude akceptovaná. Potom sme pripravení okamžite začať so všetkými logistickými prácami, aby sa českí hasiči, ktorí už majú skúsenosti zo zahraničných misií, čoskoro dostali na miesto a boli schopní efektívne pomôcť,“ opísal situáciu minister.

Na gréckom ostrove Rhodos horí už ôsmy a požiar sa hasičom stále nepodarilo dostať pod kontrolu. Z ostrova sa už evakuovalo viac než 20.000 ľudí. Horieť začalo aj na ďalších gréckych ostrovoch.