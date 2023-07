Po bodnutí včelou či osou treba volať záchranku, ak sa opuch rozširuje

Pri hrozbe anafylaktického šoku by si mal pacient ešte pred zavolaním pomoci aplikovať adrenalínové pero. Pripomína to riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZSS) SR Július Pavčo.

„Pokiaľ ide o lokálnu záležitosť a opuch je v mieste vpichu, nemusíme robiť nič viac, len miesto chladiť. Akonáhle to prichádza systémovo, teda opuch sa vyskytne nielen v mieste bodnutia, ale aj na inej časti tela, prípadne je spojený s výsevom vyrážok, sčervenením či svrbením, treba okamžite volať tiesňovú linku 155,“ vysvetlil.

Ľudia by podľa neho mali vždy volať záchranku a necestovať do nemocnice sami. „Môže sa stať že odpadne, skolabuje alebo spôsobí dopravnú nehodu,“ upozornil Pavčo. Rovnako nie je správne, aby pacienta do nemocnice viezla iná osoba, pretože pri progradovaní symptómov môže byť ťažké s pacientom manipulovať.

Ozrejmil, že v krátkej dobe sa môže k príznakom pridať pocit sťaženého dýchania a pocitu dusenia. Pri anafylaktickej reakcii tiež hrozí pokles tlaku, kolaps až úmrtie. Najdramatickejšia reakcia podľa neho môže vzniknúť po bodnutí v oblasti tváre či krku.

V prípade bodnutia včelou odporúča, čo najskôr vybrať žihadlo. „Je dôležité vybrať ho tak, aby sme nestlačili jedový vačok, ktorý je na konci žihadla, aby sme nepumpovali ďalej jed do tela,“ upozornil prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jeseňák. Dôležité je tiež miesto vpichu chladiť, zdržiavať sa v tieni a ovlažovať si pery. „Lokálne chladenie miesta bodnutia je dôležité pre zníženie prekrvenia miesta, kde bol pacient bodnutý a tým znížime aj vstrebávanie jedu,“ ozrejmil.

Pripomína, že alergici na hmyz by mali mať vždy so sebou adrenalínové pero. „Pohotovostný balíček musí obsahovať také množstvo pier, ktoré zodpovedá dvojnásobku jeho hmotnosti. Každý musí mať také množstvo, aby si vedel podať dve dávky, lebo ak sa po prvom podaní alergická reakcia nezmierňuje, podáva sa v priebehu pár minút druhá dávka,“ vysvetlil Jeseňák. Alergici by mali zároveň o tom, ako postupovať, informovať i svojich blízkych.

Ak pacient prestane dýchať, treba okamžite začať s oživovaním, zdôraznil Pavčo. „Ak nevieme, ako na to, operátor tiesňovej linky 155 nás presne usmerní krok za krokom, ako postupovať do príchodu záchrannej zdravotnej služby,“ doplnil.