Opozičný líder v Španielsku získal Pyrrhovo víťazstvo, premiér oslavuje

Voľby vyhrala konzervatívna a opozičná Ľudová strana (PP), vedená Albertom Núňezom Feijóom, no oproti predvolebným prieskumom je jej volebný výsledok skôr sklamaním a šanca PP získať koaličnú väčšinu, potrebnú na nahradenie premiéra Pedra Sáncheza, je prakticky zanedbateľná.

Aj keď socialistická robotnícka strana (PSOE) premiéra Sáncheza skončila druhá, výsledok volieb spolu so svojimi politickými spojencami oslavuje ako víťazstvo. Blok podporujúci Sáncheza získal 172 kresiel v parlamente, zatiaľ čo PP a krajne pravicová strana Vox stojaca za Feijóom má 170 mandátov. Na získanie väčšiny je 350-člennom parlamente potrebných 176 kresiel.

„Je to Pyrrhovo víťazstvo pre Ľudovú stranu, ktorá nebude schopná zostaviť vládu,“ uviedla politická analytička Verónica Fumanalová.

Po tom, čo voliči rozdali nanovo karty, PP a Vox nedokážu vyskladať parlamentnú väčšinu, no Sánchez je v lepšej pozícii než jeho hlavný vyzývateľ, pretože socialisti majú povolebných koaličných možnosti viacero. Sánchez by sa mohol uchádzať o podporu od baskických a katalánskych separatistov, pre ktorých je krajne pravicová strana Vox strašiakom.

Avšak Sáncheza čakajú náročné rokovania s neistým výsledkom, ktorý by mohol viesť až k zopakovaniu predčasných volieb, nakoľko kľúčovou stranou pre socialistov je katalánska separatistická strana Spolu. Ak by tá trvala na referende o nezávislosti pre severovýchod Katalánska, pre Sáncheza by to mohla byť privysoká cena, podotkla agentúra AFP.

„Nepodržíme Pedra Sáncheza v premiérskom kresle len tak, výmenou za nič,“ vyhlásila Míriam Noguerasová zo strany Spolu po tom, čo sa separatistické zoskupenie stalo rozhodujúcim jazýčkom na politických váhach.

Po sčítaní viac ako 99 percent hlasov získala PP 136 kresiel, zatiaľ čo socialisti skončili na druhom mieste so 122 mandátmi. Krajne pravicovej strane Vox pripadlo 33 kresiel a ľavicovú koalíciu Sumar (Spojiť sa) bude zastupovať 31 poslancov.

„Španielsko a všetci jeho občania, ktorí sa zúčastnili volieb sa vyjadrili absolútne jasne: spiatočnícky blok strán, snažiaci sa zvrátiť všetok pokrok, ktorý sme za posledné štyri roky dosiahli, zlyhal,“ vyhlásil Sánchez a dodal, že pravicové strany dostali vo voľbách „výprask“.