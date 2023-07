Nezabezpečený odpad so zvyškami jedla je pre medveďa jednoduchou potravou

Nezabezpečený a ľahko dostupný odpad so zvyškami jedla predstavuje pre medveďa jednoduchý zdroj obživy. Obyvatelia a samospráva by sa preto mali aktívne podieľať na nakladaní s komunálnym odpadom. Pre TASR to uviedol Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR.

Dôležité je podľa ochranárov dodržiavanie zásad nakladania s komunálnym odpadom. V podhorských oblastiach sú podľa vyhlášky povinní zabezpečiť zmesový aj biologický rozložiteľný odpad pred prístupom medveďa hnedého. Zásahový tím poukazuje aj na preventívne opatrenia hospodárskych zvierat, včelstiev a poľnohospodárskych plodín. „Najúčinnejší spôsob ochrany a obrany hospodárskych zvierat pred útokmi veľkých šeliem (pri pasení aj košarovaní) predstavujú salašnícke strážne psy," skonštatovali. Efektívnosť podľa nich závisí od viacerých podmienok. Psy napríklad musia prejsť výcvikom či nesmú byť na reťazi. Kovové alebo drevené ohrady - košiare sa využívajú hlavne na ochranu hospodárskych zvierat v noci. „V kombinácii s elektrickým ohradníkom predstavujú veľmi účinný spôsob ochrany," podotkli ochranári. Elektrické ohradníky sa využívajú aj na ochranu včelstiev a poľnohospodárskych plodín. Pri medveďovi odporúča zásahový tím impulzy s energiou sedem joulov a viac, s napätím minimálne 6000 voltov. Dôležitá je tiež vzdialenosť vodivých laniek alebo drôtov, ktorá by v spodnej časti oplotenia, približne do výšky 1,2 metra, nemala byť väčšia ako 20 centimetrov. „Na čiastočnú, resp. úplnú elimináciu škôd spôsobených veľkými šelmami slúži rad ďalších preventívnych opatrení, ako napríklad: detekčné a odplašovacie zariadenia, ktoré na základe signálu zo snímačov spúšťajú zvukový a svetelný alarm; automatické osvetlenie; vyvýšené plošiny, plechom obité maringotky," tvrdia ochranári.