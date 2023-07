V Grécku sa zrútil most, z miesta hlásia najmenej jednu obeť

„Môžeme potvrdiť, že sa most zrútil. Zasahujeme na mieste,“ uviedli grécki hasiči.

Niektoré z osôb, ktoré pod mostom uviazli, utrpeli zranenia, spresnili tamojšie policajné zdroje.

#BREAKING: Several people dead in the collapse of a bridge #Patras, #Greece, People are still trapped under the rubble, announce the firefighters. pic.twitter.com/lUP6DPzr3Z