Politici v súvislosti s Dúhovým Pride spomínajú pomoc i rešpekt k iným názorom

Volanie o záchranu, rešpektovanie názorových rozdielov, ale aj postoj verejného ochrancu práv spomínajú politici v reakcii na konanie zhromaždenia na zviditeľnenie a ochranu práv LGBTI+ komunity.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) mieni, že tohtoročný Dúhový Pride je volaním o záchranu. Liberáli sú presvedčení, že po tragédii na Zámockej ulici v Bratislave štát neurobil kroky k ochrane svojich LGBTI+ občanov. Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková verí, že zmenu prinesú septembrové voľby. „Chcem uveriť, že Slovensku nové zastúpenie v parlamente, ktoré presadí prinajmenšom štyri veci - životné partnerstvá párov rovnakého pohlavia, možnosť plnej ochrany dúhových rodín, celospoločenskú osvetu k prijatiu tejto menšiny a účinný postih nenávistných prejavov, ktoré ohrozujú zdravie a životy tejto skupiny,“ uviedla Kolíková.

Smer-SD podľa jeho predsedu Roberta Fica rešpektuje, že sú na Slovensku ľudia s rôznymi názormi. Želá si, aby akékoľvek zhromaždenia a protesty, ktoré sa konajú v súlade so zákonom, boli pokojné. „Zdôrazňujeme náš postoj dlhodobo, že Slovensko má iné problémy, ako sú dnes homosexuáli a sexuálne menšiny. Rešpektujeme, že sú tu, ale určite to nepatrí v našom rebríčku priorít na prvé miesto,“ povedal Fico.

Konrád Rigó z mimoparlamentného zoskupenia Modrí, Most-Híd si všíma postoj verejného ochrancu ľudských práv Róberta Dobrovodského, kritizuje ho za to, že Pride nepodporuje svojou účasťou tak, ako to urobili jeho predchodkyne Jana Dubovcová a Mária Patakyová. „Ombudsman sa má za práva menšín postaviť verejne. Po dvojnásobnej vražde na Zámockej ulici by mala byť osobná podpora účastníkov dnešného pochodu verejným ochrancom práv samozrejmosťou,“ uviedol bývalý štátny tajomník ministerstva kultúry.

V centre hlavného mesta je na sobotňajšie popoludnie ohlásené aj ďalšie zhromaždenie, Národný pochod Hrdí na rodinu, ktorý zdôrazňuje výnimočnosť rodiny a manželstva muža a ženy pre výchovu detí. Jeho účastníci sa stretávajú o 15.00 h na Jakubovom námestí.