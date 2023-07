Fico hovorí o potrebe dofinancovať samosprávy, Demokrati o kampani Smeru

Je nepochopiteľné, že 108 miliónov eur, ktoré sú v štátnom rozpočte, odmieta súčasná úradnícka vláda samosprávam vyplatiť. Bývalá vládna koalícia sa rozhodla zabrániť tomu, aby sa konala schôdza, ktorá by rokovala o peniazoch pre samosprávy. Na tlačovej konferencii sa tak vyjadril predseda Smeru-SD Robert Fico.

„Verím, že tí poslanci, ktorí si zrazu spomenuli na samosprávy, lebo je pred voľbami, tak po voľbách neschvália taký štátny rozpočet na budúci rok, ktorý nebude samosprávam garantovať nevyhnutný minimálny príjem, aby vedeli zabezpečovať služby, ktoré im ukladá zákon,“ uviedol Kollár.

Fico si myslí, že poslanci bývalej koalície „bojkotovali“ mimoriadnu schôdzu ku kompenzáciám cien energií pre samosprávy vo výške 108 miliónov, pretože by priznali, že „rozbili verejné financie“.

Kollár sa vyjadril, že nespochybňuje to, že samosprávy potrebujú pomoc. Zdôraznil však, že premiér Ľudovít Ódor prisľúbil, že bude hľadať cestu, ako samosprávam peniaze vyplatiť. „Vo chvíli, keď bude mať v ruke čísla o vývoji hospodárenia, tak tú cestu nájde. Ak sa to podarí, tak samosprávy s odretými ušami do konca roka prežijú,“ uviedol Kollár. Riešenia vidí aj v odpustení tzv. covidových pôžičiek či v dofinancovaní preneseného výkonu štátnej správy, ktoré vykonávajú samosprávy za štát. Spôsob financovania by mal byť nastavený podľa toho, aké kompetencie majú samosprávy a aké má štát.

Mimoriadna schôdza k návrhu skupiny 30 poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady (NR) SR o kompenzačných opatreniach súvisiacich s rastom cien energií sa nezačala pre nedostatok poslancov. Počas druhého sobotňajšieho pokusu o začatie schôdze sa prezentovalo 48 poslancov. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze iniciovali poslanci za Smer-SD aj poslanci okolo Tomáša Tarabu (nezaradený).

Samosprávy rokovali počas uplynulých týždňov s viacerými ústavnými činiteľmi krajiny. Stretnutie mali aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou či premiérom Ódorom. Kompenzácie vysokých cien energií vo výške 108 miliónov eur samosprávam prisľúbila ešte bývalá vláda.

V stredu (19. 7.) sa po rokovaní so zástupcami samospráv Ódor vyjadril, že ich žiada o trpezlivosť do 15. augusta. Vtedy má mať vláda k dispozícii hotovú polročnú správu o stave verejných financií. Môže tak potom nájsť riešenie, ktoré by samosprávam pomohlo.