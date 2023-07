Erdogan tvrdí, že jeho rokovania s Putinom môžu viesť k obnoveniu obilnej dohody

Erdogan zároveň vyzval západné krajiny, aby zvážili požiadavky Ruska v tejto záležitosti. V piatok o tom napísali turecké médiá, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

„Koniec čiernomorskej obilnej dohody bude mať sériu následkov – od zvýšenia svetových cien potravín až po ich nedostatok v určitých regiónoch a potenciálne to povedie k novým migračným vlnám,“ povedal Erdogan novinárom na palube lietadla pri návrate zo Severného Cypru.

„Verím, že dôkladnou diskusiou o tejto záležitosti s prezidentom Putinom môžeme zabezpečiť pokračovanie tohto humanitárneho úsilia,“ dodal.

Rusko v pondelok odmietlo predĺžiť obilnú dohodu, ktorá v čase prebiehajúcej vojny umožňovala bezpečný vývoz obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov. Platnosť predmetnej dohody, ktorú vlani pomohli sprostredkovať OSN a Turecko, skončila v noci na utorok. Od skončenia platnosti dohody nevyplávali z ukrajinských čiernomorských prístavov žiadne lode a Rusko opakovane ostreľovalo prístavné mestá na juhu Ukrajiny.

„Sme si vedomí toho, že prezident Putin má isté očakávania aj od západných krajín, a je kľúčové, aby tieto krajiny v tomto smere podnikli určité kroky,“ povedal Erdogan.

Ruský prezident v stredu povedal, že Moskva by mohla zvážiť návrat k plneniu obilnej dohody, keď budú splnené jej požiadavky na uľahčenie vývozu ruských potravín a hnojív na svetové trhy počas sankčného režimu zavedeného voči Rusku za rozpútanie vojny na Ukrajine. Západné krajiny tvrdia, že ich sankcie sa na vývoz ruských potravín nevzťahujú a Moskva by tak nemala mať problém s ich predajom. Rusko však poukazuje na to, že v dôsledku západných sankcií poisťovne odmietajú kryť ich prepravu.