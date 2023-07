Video: Muž ukázal, ako každý z jeho jazvečíkov prechádza po rampe. Posledný vás prekvapí

Ľudia, ktorí vo svojom živote chovali viac ako jedného psa, vedia, že každé zviera má svoju vlastnú osobnosť. Niektoré psy sú hravé, iné skôr lenivé, niektoré poslúchajú na slovo a iné si robia, čo chcú. No práve ich charakterové vlastnosti sú to, čo na nich milujeme. Záleží však aj od plemena, ktoré sa rozhodnete chovať.

Jazvečíky sú bystré, verné a odvážne psy. Môžu byť veselé a inteligentné, ale môžu vykazovať aj niektoré negatívne vlastnosti, ako je tvrdohlavosť. Ako ukázal veterinár z New Jersey v USA, jazvečíky vedia byť aj dosť dobrí komedianti.

Adam natočil na video svojich päť jazvečíkov, ako prechádzajú po rampe, ktorú nainštaloval na schody pred domom. Na záberoch je najprv vidieť štyroch psov, ktoré boli nachystané pred dverami. Keď Adam otvoril dvere, Carl, Connor a Clark sa rozbehli von prebehli po rampe, pričom jeden z nich ešte ukradol Adamovu šľapku pred dverami.

Sučka menom Chelsea sa však pred rampou zastavila a rozhodla sa, že ju prejde pomaly a opatrne. Adam ju po jej výkone pochválil a potom na kameru ukázal jeho piateho psa menom Capone. Ten si to najprv dobre premyslel a potom si ľahol na rampu a prednými labami sa potiahol dopredu, aby následne z rampy skĺzol. Očividne ho to veľmi bavilo, pretože s vrtiacim chvostom znova vyliezol na rampu, aby si to vyskúšal ešte raz.