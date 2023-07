Google vyvíja nástroj pre novinárov s využitím umelej inteligencie

Samotných žurnalistov by však tento nástroj nahradiť nemal, informuje v piatok TASR na základe správy agentúry AP.

„Takéto nástroje nemajú a ani nemôžu zastúpiť kľúčovú úlohu, ktorú majú novinári v spravodajstve, pri vytváraní článkov a overovaní faktov,“ uviedla spoločnosť Google, ktorá chce týmto spôsobom uľahčiť prácu novinárov a zvýšiť ich produktivitu.

Pripravovaný nástroj, ktorý v rámci Google pracovne nazývajú Genesis, predstavila spoločnosť najskôr popredným mediálnym organizáciám pôsobiacim v USA: denníku The New York Times, The Washington Post a spoločnosti News Corp., pod ktorú patria napríklad noviny The Wall Street Journal.

Podľa zdroja oboznámeného s vývojom nového nástroja by tento produkt mohol slúžiť ako určitý druh osobného asistenta pre novinárov, ktorý by automatizoval niektoré úlohy a ušetril tak čas pre iné, zodpovednejšie. Zároveň by mal predísť rizikám spojeným s používaním tzv. generatívnej umelej inteligencie, ktorá dokáže automaticky vytvárať rôzne druhy obsahov.

S rýchlo sa rozvíjajúcimi technológiami AI sú spojené obavy, či ich vývoj napokon nepovedie aj k tomu, že reálni novinári prídu o prácu, keďže mediálny sektor už teraz čelí nedostatku financií.

Nástroje AI, ako sú chatboti ChatGPT alebo Bard od spoločnosti Google, už teraz využívajú niektorí ľudia pri písaní e-mailov či iných dokumentov. Tieto systémy sú však podľa AP náchylné na šírenie nepravdivých informácií, čo bežný človek ani nemusí postrehnúť. To predstavuje riziko z hľadiska použitia v aplikáciách, ktoré majú napríklad zhromažďovať správy alebo poskytovať lekárske poradenstvo.

V ideálnom svete by technológia, ktorú vyvíja aj Google, mohla napríklad dokumentovať a podávať správy o verejných zasadnutiach, na ktorých nie sú prítomní novinári, povedala expertka na mediálnu etiku Kelly McBrideová z výskumného inštitútu Poynter.

Mediálne inštitúcie by však zároveň nemali zabúdať na to, že takéto nástroje môžu generovať aj chyby a nepresnosti, ktoré by mohli poškodiť ich reputáciu a v konečnom dôsledku spôsobiť škody, ktoré by boli väčšie než súvisiace finančné výhody. „Bude to skôr znižovanie kvality a množstvo drobností, ktoré by mohli narušiť dôveru v spravodajské médiá,“ domnieva sa McBrideová.

Profesor žurnalistky Jeff Jarvis zo City University of New York zhrnul, že umelá inteligencia má nepochybne svoje plusy i mínusy. „Ak táto technológia dokáže spoľahlivo poskytovať faktické informácie, novinári by mali tento nástroj používať,“ zdôraznil Jarvis. Zároveň však varoval pred rizikami napríklad pri témach, ktoré si vyžadujú určité kultúrne porozumenie a orientáciu v rôznych nuansách danej problematiky.