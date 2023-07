Video: Takto zistíte, či už by ste mali vyhodiť svoj vankúš

Všetky produkty majú svoju životnosť a často v snahe ušetriť či z obyčajnej nedbalosti uchovávame doma veci, ktoré by sme mali dávno vyhodiť. Patria medzi ne aj vankúše, na ktorých spíme noc čo noc. Niet preto divu, že po čase začnú byť vankúše vyležané, strácajú svoju kvalitu a tým ovplyvňujú aj naše zdravie. Spisovateľka Linsey Crombie, ktorá samú seba nazýva Kráľovnou čistoty, odhalila dva spôsoby, ako zistiť, že vaše vankúše už majú to najlepšie za sebou. Ak vaše vankúše neprejdú touto skúškou, podľa nej je potrebné ich vymeniť za nové.

Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Linsey predviedla dva typy testov. V prvom teste preložila vankúš na polovicu. Hovorí, že by ste ho mali držať preložený asi 30 sekúnd a potom by ste ho mali pustiť. Ak sa vankúš sám vyrovná, stále je v dobrom stave. Ak však ostanú okraje vankúša spojené, je čas na výmenu. Druhý test je ešte jednoduchší. Stačí položiť vankúš na vystretú ruku a ak sa cez ňu prehne, mali by ste ho už vyhodiť.

Podľa odborníkov majú vankúše životnosť jeden až dva roky. Posteľné obliečky však môžu vydržať až dva roky. Ozdobné vankúše vydržia päť až desať rokov. U matracov sa životnosť pohybuje medzi šiestimi až ôsmimi rokmi. Pohovky by mali v rodine vydržať sedem až pätnásť rokov.