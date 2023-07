Stabilizačné práce na ceste pod Strečnom by chceli spustiť na jeseň

Ich dokončenie sa predpokladá na jar 2024. Po kontrolnom dni v Strečne to v piatok uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť.

Ako dodal, verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác spustia v auguste. „V septembri alebo októbri by sme mohli podpísať zmluvu a ešte do zimy, pokiaľ to klimatické podmienky dovolia, začneme so stabilizačnými prácami. Gro by malo byť urobené do zimy a dokončíme to na jar,“ priblížil Kmeť.

Podľa riaditeľa Investičnej výstavby a správy ciest Slovenskej správy ciest v Žiline Ivana Brečku už projekt prešiel pripomienkovaním Útvaru hodnoty za peniaze. Dodal, že predpokladaná hodnota zákazky je približne 1,5 milióna eur. „Verím, že v októbri by sme mohli pristúpiť k odovzdaniu staveniska,“ povedal.

Kmeť zhodnotil, že nedávne zrušenie trojpruhu a vyznačenie klasickej obojsmernej premávky prinieslo na frekventovanú cestu pod Strečnom väčšiu bezpečnosť a plynulejšiu premávku. „Okrem toho sa podarilo položiť nový asfalt na päťkilometrovom úseku, stabilizovať cestu a krajnice. Ešte nás čaká dokončenie značenia,“ vymenoval štátny tajomník.

Okresný úrad v Žiline skonštatoval havarijný stav v úseku frekventovanej cesty I/18 medzi Martinom a Žilinou ešte v marci tohto roka. Došlo tam k degradácii oporného a stabilizačného múru. Následne cestári pristúpili k zrušeniu trojpruhu, reorganizácii dopravy a opravám asfaltu.