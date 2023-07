Služobný pes vystopoval ukradnutý nábytok, po páchateľovi pátrajú

Prieskum: Do parlamentu by sa dostali OĽANO, KDH aj SNS

Voľby do Národnej rady SR by v júli vyhral Smer-SD so ziskom 18,1 percenta. Nasledovali by Hlas-SD a Progresívne Slovensko. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre Joj 24.