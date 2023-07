Video: Slovenským cyklistom vbehla do cesty medvedica. Toto spravili, a brala nohy na plecia

Do lesa chodím už dlho. Jazdím cez tam celkom rýchlo. Vždy srandujem, že koľkokrát videl medveď mňa a ja jeho nie... No to neplatí, pokiaľ vám v lese skríži cestu medvedica s malým. Dnes sme vyviazli bez zranenia, či inej ujmy (myslím na bajku napríklad ) V nedeľu zrejme pôjdeme smer kostol. Vďaka za zábery Martin Ivanovic Brozman, prežili sme to Inak začínam kariéru plašiča medveďou kto by mal záujem