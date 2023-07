Prezidentka: Tekov trápi nedostatok pediatrov i problémy s pitnou vodou

Ako pripomenula, nedostatok lekárov má negatívny vplyv na prístup k zdravotnej starostlivosti, no obciam môže spôsobiť aj problémy pri čerpaní fondov Európskej únie (EÚ). Príkladom je obec Tekovské Lužany, kde pred časom vďaka financiám z EÚ vybudovali centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. „To má teraz vážny problém, ktorý je dnes už celoslovenský, a to nedostatok pediatrov. Spoločne s hlavnou odborníčkou pre oblasť pediatrie Elenou Prokopovou sme hovorili o tom, aké kroky je treba podniknúť na to, aby tieto obce nemuseli napríklad vracať prostriedky z EÚ, ak nemajú detských lekárov. Hovorili sme aj o tom, čo treba spraviť pre to, aby na Slovensku bola zabezpečená pediatrická starostlivosť,“ uviedla Čaputová.

V Leviciach prezidentka absolvovala stretnutie s primátormi a starostami regiónu, ktorí sa sťažovali na nedostatočný prístup k vode a ku kanalizácii. „Je smutné, že v tomto storočí majú občania problém s prístupom k pitnej vode. Je to impulz na to, aby boli fondy EÚ, prípadne Environmentálny fond vo väčšej miere k dispozícii aj na dobudovanie často už rozostavaných sietí. Prístup k pitnej vode by mal byť na Slovensku samozrejmosťou, pretože to súvisí aj s právom na zdravie a zdravé životné prostredie,“ skonštatovala Čaputová.

Súčasťou jej štvrtkového pracovného výjazdu bolo aj stretnutie s osobnosťami regiónu. Podľa prezidentky práve aktívni ľudia, ktorí sa venujú charite, kultúre či športu spájajú komunity i celé mestá. „Reprezentujú tretí sektor, mimovládne organizácie, ktoré robia veľmi užitočnú prácu a za neľahkých podmienok často v mnohých oblastiach suplujú štát,“ povedala.

Prezidentka v rámci výjazdu navštívila aj rázovitú obec Čajkov s folklórnou i vinohradníckou tradíciou. V závere pracovnej cesty si prezrela kláštor v Hronskom Beňadiku. „Je to unikátne miesto, ktoré má krásnu a hlbokú atmosféru a každému odporúčam, aby ho navštívil,“ dodala Čaputová.