Szijjártó je šokovaný návrhom EÚ dať 20 miliárd eur na ukrajinskú armádu

Podľa servera telex.hu Szijjártó po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci novinárom povedal, že touto pomocou by sa režim vojny zabetónoval na ďalšie roky, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Spravodajský server Politico v stredu napísal, že na stole je plán, podľa ktorého EÚ poskytne Ukrajine podporný rámec vo výške 20 miliárd eur v samostatnom fonde, ktorý možno použiť počas štyroch rokov. EÚ by sa tak priamo nepodieľala na nákupoch zbraní, ale podporovala by zásielky zbraní členských štátov a pomáhala pri výcviku ukrajinských vojakov. Táto suma by bola nad rámec 50 miliárd eur, ktoré by boli pridelené na nevojenskú pomoc Ukrajine v rokoch 2024 až 2027, píše telex.hu.

Szijjártó dodal, že uvedené štvorročné obdobie naznačuje, že Brusel už nemyslí na mier v dlhodobom horizonte. Táto vojna podľa jeho slov nemá riešenie na bojisku a ak budú boje pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, jedinou otázkou zostane, koľko ľudí – vrátane Maďarov žijúcich na Ukrajine – počas tejto doby zomrie.