Bývalý pilot prezradil zlaté pravidlo: Toto musíte urobiť, keď nastúpite do lietadla

Bývalý pilot prezradil zlaté pravidlo lietania, ktoré vám môže v prípade núdze zachrániť život. Hans Mast tvrdí, že jedným z najjednoduchších spôsobov, ako môžu cestujúci zaistiť bezpečnosť počas letu, je oboznámiť sa s okolím pred štartom. Podľa Masta by mal každý po vstupe do lietadla nájsť najbližší východ od svojho sedadla a vytvoriť si "mentálnu mapu" toho, koľko radov ho od východu delí. Toto vám môže v prípade núdze zachrániť život.

Hoci sa lietanie považuje za najbezpečnejší spôsob dopravy, cestujúci by mali byť pripravení v pripade, že sa vyskytnú nejaké problémy. "Hneď ako nastúpim do lietadla, vždy si všimnem najbližší núdzový východ a spočítam si počet radov sedadiel medzi mojou polohou a týmto východom," povedal Mast pre portál Travel & Leisure . Piloti a palubný personál vyzývajú cestujúcich, aby si už počas nastupovania všimli východy. Nemali by čakať, kým letušky začnú s ukážkou.

Hoci je to nepravdepodobné, pilot môže byť nútený začať evakuáciu ešte pred spustením motorov lietadla. Mast hovorí, že často prehliadaný krok spočítania radov je nesmierne dôležitý, najmä v prípade, že by sa kabína zaplnila dymom. "V prípade núdze môže byť viditeľnosť zhoršená a táto mentálna mapa vám môže zachrániť život," dodal.

Ak je viditeľnosť v kabíne znížená, cestujúci sa môžu riadiť farebnými svetlami pozdĺž uličky. Podľa štúdie Greenwichskej univerzity z roku 2008 majú cestujúci sediaci najbližšie k únikovým radom väčšiu pravdepodobnosť, že v prípade havárie prežijú, pretože sa dokážu evakuovať rýchlejšie ako tí, ktorí sedia ďalej.

Existuje množstvo ďalších spôsobov, ako sa môžete pripraviť na prípadnú núdzovú situáciu. Príprava by sa mala začať ešte pred odchodom na letisko. Bývalý pilot Dan Bubb, profesor na Nevadskej univerzite v Las Vegas, radí cestujúcim, aby si nebrali preplnenú príručnú batožinu. "Videl som, že mnohí cestujúci si na palubu lietadla priniesli veľmi veľké a ťažké príručné tašky a neúspešne sa ich snažili napchať do horných priehradiek. Je to nielen zdĺhavé a bráni to ostatným cestujúcim dostať sa na svoje miesta, ale aj mimoriadne nebezpečné, ak tieto tašky na niekoho spadnú."

Bubb tiež odporúča nosiť uzavretú obuv, aby ste predišli prípadným zraneniam, či už ide o narazenie prsta, keď idete uličkou, alebo o poranenie nôh počas núdzovej evakuácie.