Žilinka reagoval na obvinenie zo zasahovania do personálnych nominácií v Policajnom zbore

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka zásadne odmieta, že by akokoľvek zasahoval do personálnych nominácií v Policajnom zbore. Dôrazne žiada, aby nebol zaťahovaný do sporov medzi bývalým ministrom vnútra SR Ivanom Šimkom a policajnými funkcionármi. TASR sprostredkovala Žilinkovu reakciu hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová.

„Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka zásadne odmieta akúkoľvek jeho možnú ingerenciu do personálnych nominácií v Policajnom zbore, o ktorú sa mal údajne cez konzultáciu s ním snažiť bývalý minister vnútra SR Ivan Šimko,“ uvádza sa v reakcii.

Drobová zdôraznila, že Žilinka sa s bývalým ministrom vnútra SR nestretol ani raz a nekomunikoval s ním ani telefonicky. „Ivan Šimko ho nikdy nekontaktoval, a rovnako ho žiadnym spôsobom nekontaktoval ani generálny prokurátor,“ dodala.

Generálny prokurátor žiada, aby nebol zaťahovaný do sporov medzi Šimkom a policajnými funkcionármi, „s ktorými nemá absolútne nič spoločné. Dôrazne sa ohradzuje, že sa nenechá zaťahovať do týchto špinavých hier“.

Dočasne poverený šéf Úradu inšpekčnej služby Peter Juhás na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol, že Šimko chcel s generálnym prokurátorom konzultovať personálnu nomináciu stíhaného policajta do funkcie na policajnej inšpekcii.