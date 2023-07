Ministerstvo vnútra zverejnilo hlasovacie lístky pre voľbu poštou

Voliči, ktorí požiadali o voľbu poštou elektronicky, si už môžu lístky z webu vytlačiť. Voliči zo zahraničia musia počkať na volebné materiály, až potom môžu svoj hlas odoslať. Doposiaľ požiadalo o voľbu poštou 22.038 ľudí. Požiadať o voľbu poštou možno najneskôr do 9. augusta.

„Každému človeku zapísanému do osobitného zoznamu voličov na voľbu poštou bude doručená obálka na hlasovanie, návratná obálka a poučenie o spôsobe hlasovania, a to najneskôr do 21. augusta na adresu miesta pobytu v cudzine. Pri elektronickom podaní MV SR voličovi nezasiela hlasovacie lístky. Tie si volič stiahne z webovej stránky ministerstva vnútra,“ informovala hovorkyňa MV Zuzana Eliášová.

Hlasovací lístok na voľbu poštou je určený výlučne na voľbu poštou a nie je možné ho použiť ako hlasovací lístok vo volebnej miestnosti na Slovensku. „V prípade, že volič hlasujúci vo volebnej miestnosti vloží do obálky na hlasovanie hlasovací lístok na voľbu poštou, je takýto hlasovací lístok neplatný,“ upozornila Eliášová. Všetky hlasy cez voľbu poštou sa budú sčítavať v osobitných volebných okrskoch, ktoré sa utvoria na hlasovanie poštou.

Ak sú údaje na hlasovacom lístku uvedené na dvoch stranách, treba vytlačiť obidve strany, pokiaľ možno obojstranne. „V prípade nemožnosti obojstrannej tlače oba listy hlasovacieho lístka pevne spojte. Ak volič vytlačí neúplný hlasovací lístok, je takýto hlasovací lístok neplatný,“ uviedlo MV na webe.

Volič musí zaslať volebné materiály späť tak, aby boli doručené najneskôr 29. septembra. Odošle ich na adresu MV, ktorá je uvedená na návratnej obálke. Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán alebo hnutí a jedna koalícia.