Hajšel vo výbore EP hlasoval proti norme Euro 7, podľa neho spôsobí nárast cien áut

Slovenský europoslanec Robert Hajšel (Smer-SD), ktorý je za Slovensko členom výboru, hlasoval proti. Norma podľa neho neúmerne zaťaží automobilový priemysel a spôsobí prudký nárast cien áut, informuje spravodajca TASR.

Hajšel upozornil, že norma Euro 7 podľa vyjadrení predstaviteľov automobilového priemyslu vážne poškodí toto odvetvie a spôsobí dramatický nárast cien automobilov, najmä v prípade menších modelov.

„Hlasoval som proti zavedeniu normy Euro 7, ktorá zbytočne zaťaží automobilový priemysel a urobí aj malé autá cenovo nedostupnejšími. Automobilový sektor sa už podľa prijatých zákonov musí postupne do roku 2035 sústrediť na výrobu iba bezemisných aút,“ opísal situáciu Hajšel.

Spresnil, že norma Euro 7 by priniesla iba slabé zníženie škodlivých emisií CO2, ale na druhej strane by si vyžiadala veľké investície, čo by zdraželo aj doteraz cenovo najdostupnejšie autá.

„Preto som hlasoval aj proti kompromisnému, hoci o niečo miernejšiemu návrhu. Je to slepá cesta,“ vysvetlil poslanec.

Norma Euro 7, hoci v oklieštenej podobe, nakoniec vo výbore prešla. Hajšel však upozornil, že zablokovať ju môžu ešte ministri členských štátov. Rada ministrov by o tejto norme mala hlasovať na jeseň.