Prigožin sa objavil na videu, vagnerovcom adresoval odkaz o Ukrajine

Vodca žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin sa v stredu objavil na videu, na ktorom víta svojich bojovníkov v Bielorusku. Povedal im, že sa nebudú zúčastňovať bojov na Ukrajine, no prikázal im zoskupiť sily pre operácie v Afrike. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.

Agentúra Reuters pravosť videa bezprostredne nedokázala potvrdiť. Podľa britskej spravodajskej stanice Sky News bol videoodkaz natočený na vojenskej základni na juhu Bieloruska.

„Vitajte chlapci... Vitajte na bieloruskej pôde,“ povedal Prigožin. „Bojovali sme so cťou... Pre Rusko ste urobili veľa. To, čo sa deje na fronte, je hanba, do ktorej sa nemusíme zapájať,“ pokračoval.

“What’s happening at the front now is a shame that we don't need to participate in.” Prigozhin resurfaced. #Prigozhin #Wagner #Belarus #RussiaUkraineWar #Russia #Ukraine pic.twitter.com/v9CLkC0D6r