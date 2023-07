Toto musíte nasypať do pôdy predtým, ako presadíte rastlinu

Ak sa chystáte presádzať svoje milované rastliny, mali by ste si dávať pozor na prípadné poškodenie, ktoré tým rastline môžete spôsobiť. Pri presadení totiž môže u rastliny dôjsť k šoku. Narušenie koreňového systému môže mať za následok úhyn rastlín. Vo väčšine prípadov sa však rastlina z tohto šoku pri správnej starostlivosti zotaví v priebehu niekoľkých týždňov. Medzi príznaky šoku z presadenia patrí vädnutie, žltnutie, zvlnenie listov a dokonca odumieranie. Korene robia všetko pre to, aby prežili a hovoria rastline, aby šetrila energiou.

Tejto tortúre však viete zabrániť s pomocou jednej zložky, ktorú možno máte v kúpeľni. Milovník rastlín Armen Adamjan vo videu na sociálnej sieti radí použiť epsomskú soľ: "Keď presádzate rastlinu do nového kvetináča, pridajte jednu čajovú lyžičku epsomskej soli priamo do jamky pred zasadením rastliny. Zabráni to šoku z presadenia."

Podľa Adamjan má epsomská soľ priam zázračné účinky a môžete ju používať aj u rastlín, ktoré sa nechystáte presádzať. Stačí zmiešať dve polievkové lyžice epsomskej soli v štyroch litroch vody a použiť na zalievanie. Vďaka tomu budú rastliny lepšie kvitnúť a budú mať zdravšie zelené listy. Adamjan radí aj tretiu možnosť: "Pridajte jednu čajovú lyžičku priamo na vrch pôdy a potom dôkladne zalejte.“

V komentároch varoval ľudí, že iný druh soli nemajú používať: "Epsomská soľ nie je to isté ako bežná kuchynská soľ!!! Nepoužívajte na svoje rastliny kuchynskú soľ!" Ďalší ľudia v komentároch mu poďakovali za skvelú radu. Angela potvrdila, že tento trik skutočne funguje: "Áno! Mala som izbový citrónovník, ktorý šesť rokov nerodil! Pridala som epsomskú soľ a teraz mi rastie asi 30 citrónov!"