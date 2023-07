Video: Polícia zasahovala na kúpalisku. Zvrhlíkov takmer zlynčoval dav

Poľská polícia v sobotu zasahovala na kúpalisku v Bytome. Dav ľudí vzal spravodlivosť do vlastných rúk a napadol štyroch mužov, ktorí údajne obťažovali neplnoleté dievčatá a chlapcov pri bazéne. Polícia mužov odviedla preč. Museli však pre nich vytvoriť bezpečnostný koridor.

O incidente informovala poľská rozhlasová stanica RMF. Podľa nej sa niekoľko mužov nevhodne správalo k niekoľkým miestnym dievčatám vo veku 11 až 13 rokov. Podľa dostupných informácií deti nevhodne obťažovali muži vo veku od 18 do 55 rokov pôvodom z Gruzínska.

Agresívny dav sa následne pokúsil incident vyriešiť na vlastnú päsť a mužov napadol. Privolaná policajná hliadka musela zasiahnuť, pretože dav asi 100 ľudí začal byť voči mužom agresívny.

Tensions are rising in Poland after 2 cases of sexual assault by migrants against children at swimming pools.



On Sunday, a migrant assaulted a girl in Zdzieszowice.



On Saturday, riot police had to protect 4 migrants from 50 men after they had molested several children.



