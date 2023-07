V oceliarňach U.S. Steel Košice v lete krátia pracovný čas

Skrátený pracovný čas zavádzajú v košických oceliarňach U.S. Steel na konci júla a v auguste. "Spoločnosť U.S. Steel Košice prerokovala s odborovými organizáciami rozhodnutie o neprideľovaní práce pre prekážku na strane zamestnávateľa od 24. júla do 31. augusta," potvrdila v stredu pre TASR manažérka oceliarní pre vzťahy s médiami Ľubomíra Šoltésová.

„Rozhodnutie súvisí so zníženým využitím výrobných agregátov v letnom období,“ uviedla ďalej.

Rozsah prekážok budú určovať príslušní vedúci zamestnanci s ohľadom na prevádzkové potreby. Za tieto dni bude zamestnancom vyplácaná náhrada mzdy vo výške 60 % priemerného zárobku. „O detailoch sú zamestnanci informovaní priamo formou internej komunikácie,“ dodala Šoltésová.