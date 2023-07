Ako správne skladovať kečup? Heinz prišiel so správnym postupom, nie všetci sú však nadšení

V chladničke alebo vo špajzi? Nekonečná debata o správnom skladovaní kečupu a majonézy konečne pozná správnu odpoveď. Jej autorom nie je nik iný ako svetoznámy výrobca obidvoch týchto omáčok Heinz.

Ešte predtým, ako sa pozrieme na názor spoločnosti Heinz, pozrime sa najprv na partnerstvo producenta domácich spotrebičov AEG a profesionálnej šéfkuchárky Anny Williamsovej, ktorí sa spoločne pokúsili rozlúsknuť záhadu správneho umiestnenia kečupu a majonézy v domácnosti.

Podľa Williamsovej treba kečup a majonézu ešte pred otvorením ideálne skladovať v „chladnej“ skrinke. Po otvorení však obidve prísady patria do chladničky, kde ich treba skladovať s nasadeným viečkom.

AEG podnikla aj prieskum, v rámci ktorého sa Britov pýtala na ich preferencie pri skladovaní kečupu a majonézy. 71 percent z opýtaných odkladá majonézu do chladničky a 43 percent by ju dokonca odmietlo jesť, ak by bola skladovaná inak.

Pri kečupoch sú výsledky menej jednoznačné. 44 percent respondentov si myslí, že kečup patrí do chladničky, zatiaľ čo 51 percent dáva prednosť poličke v kuchyni.

Do debaty sa zapojila britská pobočka Heinz, ktorá v diskusii zanechala komentár s jasným posolstvom: „Pre vaše info: Kečup. Patrí. Do. Chladničky!!!“