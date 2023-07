Zjazd na bicykli zo Sliezskeho domu sa skončil tragicky

V nedeľu popoludní išiel nebohý muž na bicykli po ceste dole od Sliezskeho domu smerom na obec Tatranská Polianka. V pravotočivej zákrute vzdialenej prešiel s bicyklom pri brzdení do protismeru a zišiel mimo cestu vľavo v smere svojej jazdy. Následne narazil bicyklom do kríkového porastu a svojím telom do kosodreviny.

Pri zrážke utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol. Za ním idúci 44 ročný poľský cyklista pri prejazde rovnakej pravotočivej zákruty zišiel pri brzdení mimo vozovku vľavo v smere svojej jazdy a s bicyklom narazil do kríkového porastu. Pri tomto náraze utrpel zranenie vyžadujúce si jednorazové ošetrenie.

Pri dychovej skúške na alkohol mu bola v dychu nameraná hodnota 0,55 mg/l, čo je viac ako 1 promile . U nebohého bude požitie alkoholických nápojov zisťované pri pitve.

Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej dopravnej nehody vyšetrujú popradskí dopravní policajti. Bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.