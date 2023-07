Extrémne horúčavy by v budúcnosti mohli zmeniť návyky dovolenkárov

Údaje Európskeho výboru pre cestovný ruch (ETC) ukazujú, že počet ľudí, ktorí plánujú vycestovať do Stredomoria od júna do novembra, sa v porovnaní s vlaňajškom znížil o desať percent.

Naopak, organizácie cestovného ruchu zaznamenali zvýšený záujem o destinácie ako je Česká republika, Dánsko, Írsko či Bulharsko.

„Predpokladáme, že nepredvídateľné počasie v budúcnosti môže mať väčší vplyv na výber dovolenkových destinácií v Európe,“ povedal šéf ETC Miguel Sanz. Dodal, že zaznamenal pokles počtu ľudí ochotných vycestovať do zahraničia v auguste, ktorý sa považuje za hlavný dovolenkový mesiac. Naopak, mnoho Európanov zvažuje odchod na dovolenku až na jeseň.

Agentúra Reuters upozorňuje, že po uvoľnení obmedzení, ktoré boli v platnosti počas pandémie koronavírusu, sa dopyt po zahraničných dovolenkách opätovne zvýšil. Cestovné kancelárie zatiaľ nezaznamenali mnoho prípadov, keď klienti zrušili dovolenky z dôvodu vysokých teplôt, čo sa však môže v budúcnosti zmeniť.

Meteorológovia predpokladajú, že teploty v Európe by v priebehu tohto týždňa mohli pokoriť súčasný rekord 48,8 stupňa Celzia, ktorý bol nameraný v auguste 2021 na Sicílii.

Reuters dodáva, že táto zmena návykov turistov a dovolenkárov by mohla poškodiť aj ekonomiku krajín, ktoré sa vo veľkej miere spoliehajú na príjmy z cestovného ruchu v letných mesiacoch. Ide napríklad o Grécko, Taliansko či Španielsko.