Pred 110 rokmi si Josef Veselý z Brna nechal zaregistrovať ochrannú známku Alpa

Legendárne prípravky zložené z bylín, mentolu a liehu sa stali neodmysliteľnou súčasťou mnohých domácností nielen v obidvoch krajinách bývalej federácie, ale aj na celom svete. Alpu používal tiež prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, obľúbil si ju aj jeden z najlepších brankárov 20. storočia František Plánička.

Francovka pod značkou Alpa sa predstavila prvýkrát spotrebiteľom v roku 1913, kedy si brniansky živnostník Josef Veselý nechal zaregistrovať ochrannú známku Alpa. Dnes (18. júla) uplynie od tejto udalosti 110 rokov.

História značky ale siaha už do začiatkov 19. storočia, kedy prišli do strednej Európy vojaci cisára Napoleona a so sebou priniesli aj niekoľko sudov nápoja s výraznou, ostro aromatickou vôňou - francúzskym koňakom. Alkoholický nápoj začali ľudia nielen konzumovať, ale čoskoro objavili tiež jeho osviežujúce a blahodarné účinky pri potieraní kože. Neskôr poslúžil tento nápoj na prípravu alkoholového extraktu z rôznych bylín na základe vlastnej receptúry i fantázie, ktorý začali výrobcovia nazývať francovka.

Značka Alpa francovka existuje už 110 rokov - prežila obidve svetové vojny aj znárodnenie v roku 1948. Vyhláškou ministra priemyslu zo dňa 27. júna 1948 komunisti firmu totiž znárodnili a výrobu presunuli z Brna do Velkého Meziříčí, kde je jej sídlo dodnes. V roku 2006 vznikla akciová spoločnosť ALPA, a. s.

Všetko sa to začalo pod vedením brnianskeho podnikateľa a továrnika Josefa Veselého v roku 1913 vo firme nazvanej Alpa, továrna lučebních a kosmetických přípravků Josef Veselý. Ten si nechal 18. júla 1913 zaregistrovať na svoj produkt u Obchodnej a živnostenskej komory v Brne ochrannú známku. Najskôr len textovo ´Alpa´ a neskôr aj s obrázkom lesnej víly nakláňajúcej sa k studničke a s textom ´Alpa´. K zmene etikety došlo v roku 1930, kedy akademický maliar a grafik Leo Heilbrunn vytvoril aj v súčasnosti používané ikonické logo - zlatú štvorcípu hviezdu v modrom poli.

Novinka sa chytila a už v roku 1926 dodala firma na trh dva milióny fľaštičiek. Spoločnosť vyrába aj v súčasnosti francovku podľa pôvodnej, desiatkami rokov overenej a osvedčenej receptúry. Základom receptúry francovky je alkoholický roztok éterických olejov, silíc, vonných látok bylín a prírodného mentolu.

Alpa sa stala počas svojej éry doslova kultovou záležitosťou. Popri klasickom využití ako je napríklad prostriedok na masáže a regeneráciu bola v minulosti obľúbeným nápojom vojakov Československej ľudovej armády. V oblasti poézie zložil francovke zrejme najznámejší hold český básnik a filozof Egon Bondy. Jeho báseň Koupil jsem si Francovku zhudobnila skupina The Plastic People of the Universe. A Alpu francovku napokon preslávil tiež rytier Vilém Brtník z Brtníka, hrdina filmovej rozprávky Ať žijí duchové.

V súčasnosti putuje každý rok do celého sveta nielen viac ako päť miliónov fľaštičiek tradičnej Alpy francovky, ale aj ďalších vyše 140 produktov z oblasti masážnych prípravkov, detskej, telovej a pleťovej kozmetiky.