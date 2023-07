Bývalý bezpečnostný agent: Jedna vec, ktorú by som na letisku nikdy nespravil

Na letisku sa stretávame so všetkými módnymi vychytávkami, pričom k tým najčastejším patrí pohodlné oblečenie vhodné najmä v prípade dlhých letov. K obľúbeným kúskom patrí nadrozmerná mikina, uvoľnené legíny a žabky. Posledný artikel však môže nositeľa závažne ohroziť.

Bývalý bezpečnostný agent, na TikToku vystupujúci ako @texascrimetravelers, upozorňuje divákov, že v prípade nečakaných krízových udalostí hrozí nositeľom žabiek nevídané nebezpečenstvo.

„Ako bývalý zamestnanec Bezpečnostnej služby Spojených štátov by som jednu vec nikdy nespravil. Nikdy by som si na letisku neobul žabky,“ tvrdí odborník vo videu.

„Viem, že pri bezpečnostnej kontrole si nik neužíva povinnosť vyzúvať sa a potom zase obúvať a viem, že najjednoduchšie je vyzuť si šľapky a potom si ich zase nastoknúť,“ pokračuje niekdajší agent. „Ale v prípade, že by nastal poplach a letisko by bolo nutné okamžite evakuovať, alebo by bolo potrebné evakuovať lietadlo, nechceli by ste sa zaseknúť kvôli žabkám.“

Agent ďalej divákov oboznámil s vlastným zážitkom, ktorý ho dnes núti hovoriť o nebezpečnosti žabiek na letisku a v lietadle.

„Raz sme leteli späť do Spojených štátov a lietadlo muselo núdzovo pristáť v Brazílii. Letisko s tým však nepočítalo, a tak sme pristáli úplne na jeho konci, a samozrejme k nám nepristavili žiadny most, takže sme museli zísť po schodoch lietadla a následne kráčať až k letiskovému terminálu,“ opisuje agent.

„Nekráčali sme len po pristávacej dráhe, ale aj cez blatistý trávnatý porast. Bolo nám zima, pršalo, a nemyslím si, že ak by ste tam vtedy mali obuté žabky, tak by ste tú cestu zvládli,“ dodáva expert.