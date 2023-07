Fiala hovoril s Ódorom: Slovensko je pripravené pomôcť po nehode autobusov pri Brne

Vyplýva to z vyjadrenia českého premiéra Petra Fialu na sociálnej sieti Twitter, ktorý o nehode hovoril so svojím slovenským kolegom Ľudovítom Ódorom, uvádza TASR.

Pri nehode zomrel jeden z vodičov a podľa aktuálnych informácií hasičov zranenia utrpelo celkovo 76 ľudí. Na mieste zasahovali desiatky sanitiek a tri vrtuľníky.

Fiala označil nehodu autobusov za obrovské nešťastie. „Myslím na všetkých zranených a vyjadrujem úprimnú sústrasť blízkym vodiča, ktorý prišiel o život,“ napísal český premiér.

Podľa hovorcu spoločnosti FlixBus, ktorá spolupracuje so slovenskou firmou Turancar, bolo na palube tohto autobusu 35 ľudí a dvaja vodiči. Autobus išiel na linke z Budapešti do Prahy. Do autobusu Turancar/FlixBus narazil zozadu druhý autobus, podľa polície pravdepodobne nestihol zabrzdiť pred kolónou. Juhomoravský hejtman Jan Grolich pre Českú televíziu uviedol, že v jednom z autobusov boli cudzinci, pravdepodobne Indovia.