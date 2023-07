Účastníkom nehody v Česku bol aj autobus slovenskej spoločnosti Turancar

Linkový autobus slovenskej spoločnosti Turancar bol účastníkom pondelkovej nehody dvoch autobusov na diaľnici D2 neďaleko Brna, pri ktorej zomrel vodič a zranilo sa 77 ľudí. Vyplýva to z fotografií zverejnených hasičmi Juhomoravského kraja, uvádza TASR. Hovorca spoločnosti FlixBus, ktorá spolupracuje s firmou Turancar, Českej televízii potvrdil, že pri nehode nezomrel vodič ich autobusu.

V oboch autobusoch utrpelo zranenia podľa najnovších údajov hasičov 77 ľudí, z nich 14 ťažké. Všetkých zranených sa už záchranárom podarilo z vozidiel vyslobodiť. Na mieste zasahovali desiatky sanitiek a tri vrtuľníky. Českému premiérovi Petrovi Fialovi ponúkol pomoc záchranných zložiek aj jeho slovenský kolega Ľudovít Ódor.

Transport zraněných pic.twitter.com/wBNnQdhi4X — HZS Jihomoravského kraje (@hzsjhm) July 17, 2023

„Jeden z autobusov bol linkový, tam si mohol lístok kúpiť ktokoľvek. Zisťovanie totožnosti cestujúcich je ešte len pred nami,“ povedal v Českej televízii hovorca polície David Chaloupka. Juhomoravský hejtman Jan Grolich taktiež pre Českú televíziu uviedol, že v jednom z autobusov boli cudzinci, pravdepodobne Indovia. Tento autobus mal podľa servera Novinky.cz liberecké evidenčné číslo.

„Jeden z našich vodičov bol transportovaný do nemocnice,“ povedal hovorca FlixBusu Tomáš Beránek. Podľa neho bolo na palube tohto autobusu 35 ľudí a dvaja vodiči. Autobus išiel na linke z Budapešti do Prahy. Do autobusu Turancar/FlixBus narazil zozadu druhý autobus.

„Podľa políciou dosiaľ nepotvrdených informácií náš autobus brzdil do kolóny a ten za ním nestačil zabrzdiť,“ povedal pre Novu Beránek.

Server iDNES.cz napísal, že podľa jednej z vyšetrovacích verzií polície mohol mať jeden z vodičov zdravotnú indispozíciu.

Diaľnica bola po nehode uzavretá v oboch smeroch, vrtuľníky pristávali aj na priľahlom poli, kde v tom čase prebiehala žatva. Ako uviedli hasiči, diaľnicu sa v smere na Bratislavu medzičasom podarilo sprejazdniť.