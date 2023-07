Odmeny boli Kaňkovi vyplácané ako súčasť mzdy, reagoval Tipos na pochybnosti KDH

Konečnú výšku odmien riaditeľa posudzuje po uzavretí finančných výsledkov za predchádzajúci rok dozorná rada spoločnosti a schvaľuje ju valné zhromaždenie. Štátna lotériová spoločnosť Tipos tak reagovala na pochybnosti mimoparlamentného KDH o vyplatení odmien.

Kresťanským demokratom sa nepozdávalo, prečo Dozorná rada Tiposu rozhodovala o odmenách bývalého generálneho riaditeľa za 1. polrok 2022 až začiatkom apríla tohto roka. „Dozorná rada 4. apríla 2023 posudzovala výšku variabilnej zložky mzdy Mareka Kaňku za obdobie 1 - 6/2022. Tento postup je určený v manažérskej zmluve generálneho riaditeľa. Toto posúdenie však má iba odporúčací charakter pre valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o priznaní variabilnej zložky generálnemu riaditeľovi,“ uviedol pre TASR Tipos.

Aprílové zasadnutie dozornej rady bolo podľa Tiposu prvé po uzavretí finančných výsledkov za rok 2022. Spoločnosť dodala, že v prípade variabilnej zložky mzdy generálneho riaditeľa ide o menej ako 14.000 eur.

Na údajne nadštandardné odmeny pre Kaňku schválené takmer rok po jeho odchode z funkcie upozornilo KDH minulý týždeň. Štátna spoločnosť mala podľa KDH za šesť mesiacov roka 2022 vyplatiť odmenu vyše 100.000 eur, a to k 31. máju 2023. Minister financií Michal Horváth, pod ktorého rezort Tipos patrí, vtedy v reakcii na obvinenia uviedol, že Kaňkovi nebola v roku 2023 za rok 2022 vyplatená žiadna odmena, a to aj napriek tomu, že si ju nárokoval. „Od môjho nástupu do funkcie som v spoločnosti inicioval viaceré personálne zmeny a nevylučujem ďalšie,“ reagoval minister financií.