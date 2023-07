Pozor na tento podvod pri pokladni, takto vám vybielia účet

Kým na Slovensku sa podvodníci zameriavajú prevažne na dôverčivých seniorov, v iných štátoch majú iné sofistikované metódy, ako okradnúť nič netušiacich ľudí. V tomto prípade však bezpečnostná kamera zachytila podvodníkov priamo pri čine. Polícia v meste Arvada v americkom štáte Colorado zverejnila na sociálnej sieti zábery troch podozrivých, ktorí premyslenou stratégiou ukradli mužovi kreditnú kartu. Týmto spôsobom vám dokážu zobrať doklady a vybieliť vám účet, alebo zneužiť vaše údaje na ďalšie podvody.

Ako je vidieť na záberoch z kamery, podvodníci sa zamerali na muža, ktorý platil za svoj nákup pri samoobslužnej pokladni a v ruke mal peňaženku s kartami a dokladmi. Muž a žena sa postavili vedľa neho a tvárili sa, že si vyberajú tovar z automatu. Akonáhle muž zaplatil za svoj nákup, podvodník zobral bankovku a tváril sa, že vypadla druhému mužovi. Oslovil ho a bankovku mu odovzdal. V momente, kedy obeti podal peniaze však došlo aj ku krádeži.

Sorry to say that you must be aware of even casual conversations at the grocery store.

Three criminals can be seen waiting to take advantage of someone checking out.

If you have any information on the three suspects seen in this video. 1 of 3 pic.twitter.com/L8RCbrjERy