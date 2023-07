Ak si váš pes olizuje laby, musíte spozornieť. Toto mu hrozí

Odborníci vysvetlili majiteľom psov dôvod, prečo si ich domáci miláčikovia neustále olizujú laby. Časté hryzenie a olizovanie labiek môže byť príznakom vážnejšieho problému, ale existuje spôsob, ako ho vyriešiť. Odborníci zo spoločnosti PetLab Co sa rozhodli zverejniť poučné video na sieti TikTok.

Pre psy nie je nezvyčajné, že sa olizujú, ale ak to robia neustále na určitých miestach, môže to naznačovať vážnejší problém. "Ak si váš pes takto hryzie alebo líže labky, dávajte si pozor,” varuje odborníčka, podľa ktorej majitelia psov toto správanie často ignorujú. V skutočnosti to nie je normálne a svedčí to o tom, že váš pes má alergiu.

Odborníčka adresovala odkaz majiteľom psov: “Čo keby som vám povedala, že to nie je normálne, ale že je to skôr znamenie, ktorým vám váš pes dáva najavo, že bojuje so sezónnou alergiou a potrebuje vašu pomoc?"

Žiaľ, u mnohých psov zostáva alergia často neodhalená, pretože majitelia si nie vždy uvedomujú príznaky. Existuje však spôsob, ako môžete psovi pomôcť pri alergii. “Probiotiká sú riešením, ako pomôcť vášmu domácemu miláčikovi, ktorý bojuje s alergiou. Pretože toto je prípad miliónov psov, ktorí si v tichosti olizujú labky a hryzú sa bez toho, aby si to ich majitelia uvedomili."

Podľa veterinárov je vhodné psovi nasadiť probiotiká čo najskôr. Zdravé baktérie v probiotikách pomôžu vášmu psovi udržiavať dobrý imunitný systém, ktorý si skutočne dokáže poradiť s alergénmi vo vzduchu. "Už si nebude olizovať labky. Už žiadne svrbenie. Už si nebude hrýzť labky," sľubuje odborníčka.

Video sa stalo virálne a mnohí majitelia domácich zvierat sa v komentároch podelili o svoje vlastné skúsenosti s alergiami u psov. Niektorí poradili doplnky stravy s obsahom cesnaku a senovky gréckej. Iným pomohla spirulina či iné doplnky stravy pre psov, ktoré posilňujú imunitu. Niektorí majitelia musia psom kvôli silnej alergii podávať lieky.