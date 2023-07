Toto sú dva znaky, že vám teplo ničí autobatériu. Klimatizáciu vypínajte len pri tejto rýchlosti

Letné horúčavy nezvyšujú len teplotu vo vašom aute, ale môžu tiež ničiť autobatériu. Podľa Americkej automobilovej asociácie môže horúčava častejšie ničiť autobatériu ako chlad. Vozidlá počas leta najčastejšie postihujú problémy s klimatizáciou a prehrievanie. "Zvyčajne dochádza k prehrievaniu pri starších modeloch áut, autá staršie ako štyri alebo päť rokov majú netesnosti a tie spôsobujú problémy s prehrievaním," povedal pre THV 11 mechanik Dee Coleman.

Batérie sú vyrobené tak, aby vydržali minimálne tri až štyri roky, ale keď vozidlo čelí extrémnemu počasiu, môže to batériu predčasne zničiť. Podľa Colemana existujú príznaky, že s batériou môže byť niečo v neporiadku. Problémy môžete spozorovať, ak cítite akýkoľvek nezvyčajný zápach počas jazdy, alebo cítite, že auto jazdí inak ako zvyčajne. V takom prípade Coleman odporúča vziať ho k odborníkovi.

Kedy vypnúť klimatizáciu

Veľa ľudí si neuvedomuje, ako môže klimatizácia ovplyvňovať auto pri jazde určitou rýchlosťou. Vypínanie klimatizácie a vetranie oknami v aute je v skutočnosti užitočné len pri jazde nízkou rýchlosťou. Portál Bright Side vo svojom videu uvádza, že pri jazde so zapnutou klimatizáciou môžete spáliť veľa paliva, ale závisí to od toho, ako rýchlo jazdíte.

"Pri nízkych rýchlostiach spaľuje veľa paliva, pretože beží na plný výkon, zatiaľ čo motor ide na nízke otáčky," uvádza sa vo videu. To znamená, že keď jazdíte rýchlo, napríklad mimo mesta či na diaľnici, pre vaše auto je lepšie, ak necháte okná zatvorené a chladíte sa pomocou klimatizácie. "Ak sa vám do auta dostane vietor a vy jazdíte rýchlo, auto to spomalí a sťaží jeho chod," informuje Bright Side.