Hrabko: Mandát prezidentky na rokovania vo Vilniuse bol dostatočný

Skonštatoval, že prezidentka, ak by chcela, mohla svoje postoje konzultovať aj s politickými stranami, ale veľký význam by to nemalo. „Zahraničná politická línia Slovenska je dlhodobo nemenná a nateraz nie je dôvod pomýšľať na zmenu,“ uviedol Hrabko. Doplnil, že vláda odborníkov aj bez dôvery parlamentu funguje v súlade s ústavou.

Fico považuje za otázne, kto prezidentke garantuje, že sa jej hlasovanie pretaví do konkrétnych rozhodnutí vo vláde alebo v parlamente, keďže s politickými stranami nerokovala. Hlava štátu reagovala, že jej stanovisko prešlo štandardnou procedúrou na vláde.

Pre Slovensko je podľa Hrabka najdôležitejším výsledkom samitu posilnenie zabezpečenia východného krídla NATO. Z celosvetového hľadiska je to rozhodnutie o pokračovaní pomoci Ukrajine, najmä zo strany skupiny štátov G7 a Európskej únie. Aj keď pôvodné očakávania ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mohli byť väčšie, Ukrajina podľa Hrabka na samite uspela. „Dosiahla to, čo doteraz žiadna iná krajina a tým nemyslím len odpustenie akčného plánu, bola zriadená aj Rada NATO – Ukrajina,“ poznamenal.

Na margo avizovaného rozhodovania o prijatí Hlasu-SD za riadneho člena Strany európskych socialistov Hrabko povedal, že európske zakotvenie posilňuje politické možnosti strany. „Strana, ktorá nie je zakotvená v európskych štruktúrach, má iba lokálny význam,“ konštatoval. Dodal, že Smer-SD už v tomto európskom zoskupení figuruje a ak by so vstupom Hlasu-SD nesúhlasil, mohol by ho minimálne na dlhý čas oddialiť.

Na margo rozhodnutia strany OĽANO a priatelia ísť do volieb v koalícii s Kresťanskou úniou a stranou Za ľudí, Hrabko poznamenal, že ide o predvolebné rozhodnutie Igora Matoviča, ktoré má za cieľ posilniť imidž OĽANO ako silného politického subjektu. Koalícia potrebuje na vstup do parlamentu sedem percent hlasov. „Až taký veľký risk to nie je, Matovič je veľký hráč, vie robiť kampaň a baví ho to,“ tvrdí.

Chápe aj rozhodnutie Progresívneho Slovenska ísť do volieb samostatne. „Či a v akej forme ide politická strana do volieb je výlučne jej záležitosťou. Netreba sa vôbec čudovať Progresívnemu Slovensku, že po skúsenosti, keď do parlamentu neprešli o 900 hlasov, už nechce uzatvárať koalíciu, ale ide do volieb samostatne. Na postup im tak stačí päť percent,“ uzavrel Hrabko.